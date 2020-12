Leonardo Bonucci, difensore e capitano della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Torino

GARA – «Ho grande rispetto per il Torino ma quello che hanno fatto nel primo tempo lo hanno fatto perché non eravamo accesi. Andavamo a due all’ora, hanno fatto la gara sulle ripartenze. Nel secondo abbiamo tirato fuori quello che dovremmo tirar fuori sempre. Contrasti, squadra corta, giocatori dinamici… Ci deve entrare non nella testa ma nel cuore».

INTERVALLO – «Siamo uomini, questo è quello che conta. Non serve dire quello che ci siamo detti, dobbiamo tirar fuori quello che abbiamo tirato fuori nel secondo tempo».