Juventus, Bonucci: «Preso gol per troppe leggerezze»

Leonardo Bonucci ha parlato dopo Lazio-Juventus

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro la Lazio.

ANALISI – «Abbiamo giocato 93′ da Juve. Solidi in fase difensiva, aggressivi, con un palleggio che ha messo in difficoltà la Lazio. Abbiamo preso gol per troppe leggerezze: dobbiamo migliorare per arrivare in fondo all’obiettivo. E’ la cosa che ci deve spingere a dare qualcosa in più dal primo all’ultimo secondo. Quando dimostriamo di essere aggressivi nessuna squadra ci ha impensieriti».

GOL CAICEDO – «Come avrei dovuto difendere? Dandogli il sinistro che è mancino? E’ stato bravo Caicedo, poi se dobbiamo dare la colpa sempre ai difensori diciamolo… Sono stato il primo a dire che abbiamo sbagliato, poi ci sono anche gli altri giocatori».