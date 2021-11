Juventus, Bonucci: «Spogliatoio luogo sacro, le telecamere...»

Il difensore della Juventus Bonucci ha parlato della nuova serie Amazon sulla squadra bianconera

Intervistato da Coming Soon sulla serie Amazon All or Nothing Juventus, in uscita giovedì, Leonardo Bonucci ha rilasciato queste dichiarazioni.

SPOGLIATOIO – «È il luogo sacro per il calciatore soprattutto. Portare le telecamere in un luogo sacro è stata una bella novità, un bell’esame speriamo di averlo superato a pieni voti».

