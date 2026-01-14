Juventus, Bremer riscrive un pezzo di storia: non succede da 628 giorni. Quale dato sta incoronando il difensore brasiliano

Juventus, Bremer da record: non succede da 628 giorni. C’è una statistica che sta incoronando il difensore brasiliano

C’è una Juventus con lui e una senza di lui, e i numeri parlano chiaro. La roboante vittoria per 5-0 contro la Cremonese non ha soltanto regalato tre punti fondamentali alla rincorsa tricolore, ma ha certificato lo status di Gleison Bremer. Il muro bianconero è tornato a essere invalicabile e la statistica che accompagna il centrale brasiliano ha del clamoroso: con l’ex granata in campo, la Vecchia Signora non perde da 628 giorni.

L’impatto devastante: la difesa di Spalletti non perde più

Da quando è tornato a disposizione a metà dicembre, nel match contro il Bologna, l’inerzia della stagione è cambiata radicalmente. Luciano Spalletti ha trovato nel brasiliano il perno su cui basare l’equilibrio tattico. Il bilancio dal suo rientro è da prima della classe: 5 vittorie e un pareggio, con un dato difensivo che rasenta la perfezione (appena 2 reti subite). La fisicità debordante di Bremer permette alla squadra di alzare il baricentro con sicurezza, sapendo di avere alle spalle un difensore capace di recuperare in campo aperto e dominare nel gioco aereo.

La partita perfetta: gol e statistiche da leader

Contro la Cremonese, Bremer non si è limitato a difendere, ma ha inciso anche nell’area avversaria, sbloccando il match con una deviazione decisiva su conclusione di Fabio Miretti. Ma è l’analisi dei dati difensivi a spiegare la sua insostituibilità. Bremer ha annullato gli attaccanti avversari con una pulizia d’intervento chirurgica: 0 falli commessi e, soprattutto, 0 dribbling subiti.

Ecco il riepilogo della sua “serata perfetta” all’Allianz Stadium:

Azioni difensive: 6 (1° tra i bianconeri)

6 (1° tra i bianconeri) Duelli vinti: 3 su 4

3 su 4 Precisione passaggi: 91% (50 su 55 riusciti)

91% (50 su 55 riusciti) Gol segnati: 1

Con un Bremer in questo stato di grazia, la Juventus lancia un segnale fortissimo al campionato: la rimonta è possibile e poggia sulle spalle larghe del suo numero 3.