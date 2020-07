Juventus, Buffon: «Record di presenze in Serie A? Sono felicissimo»

Intervistato da Sky Sport, Gianluigi Buffon ha espresso la propria soddisfazione per il record di presenze stabilito contro il Toro

Il portiere della Juventus, Gianluigi Buffon, ha così espresso la propria soddisfazione per avere stabilito il record di presenze in Serie A:

RECORD – «Aver aspettato per battere questo record di presenze non era un grande problema. In questo momento ci stiamo giocando tanto, è un momento delicato e oggi la vera pressione che sentivo era solo sulla gara. Per quel che riguarda il mio record personale, adesso che è finita, sono felicissimo, ma prima non mi toccava perché questa partita era molto importante»

RINNOVO – «Almeno fino a 43 anni ci siamo, ma da quando ho compiuto 40 anni ragiono mese dopo 40, è la cosa migliore per fare anche delle valutazioni personali. Finché le motivazioni e lo stato di forma sono alti è giusto continuare a giocare perché non c’è nulla che mi renda più felice di giocare certe partite»

CHAMPIONS LEAGUE – «Quello è un qualcosa che alla fine ronza nella testa perché è inevitabile. Ci sono andato vicino talmente tante volte che non averla acchiappata per le orecchie è un dispiacere. Ma da certi dispiaceri ho trovato la forza per non arrendermi e la spiegazione che mi do a certe serate tristi è anche questa»

ESORDIO – «Quella che voglio incorniciare è la prima partita, la sognavo da quando ero bambino. Quello è stato il coronamento del mio sogno e avevo il desiderio sfrenato di farmi conoscere. Avevo tantissimi sogni, alcuni grandiosi e sulla spinta di quell’approccio alla vita di non volersi mai accontentare sono arrivato qui. Non mi sono mai accontentato. Battere il record di presenze con la Juve di Del Piero non è uno dei miei obiettivi, non sto giocando per questi motivi qui perché due anni fa avevo praticamente smesso. Poi è capitato il Paris Saint-Germain e di rientrare qui e di stare bene. Mi accorgo che se ho le motivazioni giuste qualche partita la posso fare senza problemi dando delle ottime risposte»