Juventus, buon compleanno Alex Del Piero! L’ex bianconero spegne 51 candeline: gli auguri del club alla leggenda – FOTO

La Juventus festeggia Alex Del Piero: la leggenda compie 51 anni, gli auguri social del club bianconero – FOTO

9 novembre 2025. Per il popolo bianconero non è una data qualunque: oggi si celebra la leggenda che più di ogni altra ha incarnato l’essenza della Juventus. Alex Del Piero compie 51 anni.

Un traguardo significativo per “Pinturicchio”, il capitano di mille battaglie, protagonista di pagine indelebili della storia del club. Come da tradizione, gli auguri ufficiali della società sono arrivati puntuali sui social, trasformandosi in pochi minuti in un catalizzatore di emozioni. Sotto il post, l’affetto dei tifosi si è riversato in migliaia di commenti: un fiume di nostalgia e amore puro. C’è chi ricorda le sue punizioni magistrali, chi la sua classe infinita, chi la scelta coraggiosa di restare in Serie B.

Ma le parole di oggi non sono soltanto un omaggio al passato. Sono anche uno sguardo al futuro. In un momento in cui la Juventus cerca di ritrovare la propria identità dopo stagioni difficili, molti tifosi continuano a sognare un ritorno di Del Piero in società.

Per loro, “Ale” non è soltanto una bandiera da venerare: è l’unico capace di restituire quella mentalità vincente e quello stile Juve fatto di eleganza, professionalità, etica del lavoro e leadership silenziosa. La sua presenza nei corridoi della Continassa viene vista come il tassello mancante per riallacciare il filo con la storia più gloriosa del club.

Capitano, leggenda, simbolo 🤍🖤



Tanti auguri Alex 🎂 pic.twitter.com/1P4U4SJ7Gg — JuventusFC (@juventusfc) November 9, 2025

Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV