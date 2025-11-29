Juventus, Spalletti cambia volto contro il Cagliari: le possibili scelte

Juventus, il tecnico dei bianconeri Luciano Spalletti cambia volto alla squadra nella sfida contro il Cagliari: le scelte

La Juventus di Luciano Spalletti si prepara alla sfida di domani contro il Cagliari con un volto diverso rispetto alla gara di Champions League contro il Bodø/Glimt. L’allenatore ha scelto di gestire le energie della rosa puntando sul rientro di quei giocatori che hanno avuto meno spazio in Europa, così da garantire freschezza e nuove soluzioni in campionato.

In porta tornerà Michele Di Gregorio, lasciato a riposo in Norvegia dove aveva giocato Perin. A centrocampo Spalletti ripartirà da Khéphren Thuram e Manuel Locatelli, mentre sulle corsie laterali Andrea Cambiaso sarà spostato a destra e Filip Kostic agirà sulla fascia opposta. La difesa non cambia e sarà ancora composta da Pierre Kalulu, Lloyd Kelly e Teun Koopmeiners, confermati dopo le ultime uscite.

La trequarti vedrà protagonisti Francisco Conceicao e Kenan Yildiz, chiamati a supportare il ritorno dal primo minuto di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo guiderà l’offensiva bianconera, con Openda e David pronti a subentrare a gara in corso per dare ulteriore spinta.

La scelta di Spalletti evidenzia una strategia chiara: alternare gli uomini in base agli impegni ravvicinati, mantenendo alta la competitività e sfruttando al meglio le qualità di una rosa profonda. La partita contro il Cagliari diventa così un banco di prova importante per testare nuove soluzioni e consolidare la crescita della squadra in campionato.

Probabile formazione Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Thuram, Locatelli, Kostic; Conceicao, Yildiz; Vlahovic.

