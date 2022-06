Juventus, Cagni: «La coppia De Ligt-Koulibaly sarebbe la più forte del campionato»

L’ex allenatore italiano Cagni ha parlato del calciomercato della Juventus concentrandosi sull’obiettivo Koulibaly

Luigi Cagni, storico ex allenatore italiano, in una intervista a JuventusNews24 ha parlato del calciomercato della Juventus.

Siamo in pieno periodo di calciomercato: in quale reparto ha più necessità di rinforzi la Juve?

«Io dico che se riusciranno ad acquistare i giocatori di cui si parla, sarà di nuovo molto competitiva l’anno prossima. E quindi se la Juve prende Koulibaly fa un colpo incredibile perché avrebbe i due centrali più forti del campionato insieme a Kalulu e Tomori del Milan che mi piacciono molto. Con Koulibaly insieme a De Ligt Farebbe non un passetto, ma un passo enorme. Sarebbe la coppia più forte del campionato. Non è un caso che le squadre vogliano rinforzarsi dietro. Ripeto: se la Juventus riesce a fare questo colpo, ritorna ad essere importante. Secondo me vale più di tutto il resto».

Anche più del ritorno di Pogba?

«E’ chiaro che anche questo sarebbe un grande colpo, così come Di Maria».

