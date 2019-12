Juventus, Rabiot corteggiato anche dall’Arsenal di Arteta

Juventus, interesse anche dell’Arsenal per Rabiot ma i bianconeri non vogliono privarsi del giocatore a gennaio

Tutti vogliono Rabiot, o meglio in molti cercano il giocatore della Juventus che ancora non ha trovato la sua dimensione a Torino. Oltre al Lione infatti anche in Premier sarebbero interessati al francese.

Come riporta il quotidiano The Times anche l’Arsenal del nuovo tecnico Arteta avrebbe fatto un primo sondaggio per il bianconero. Allo stesso modo il calciatore non sarebbe in uscita, come invece lo è Emre Can.