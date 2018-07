Joaoterzino della Juventus, ha parlato alla vigilia del match contro il Benfica, valido per l’International Champions Cup 2018. Queste le sue parole: «In che posizione sarò schierato? Non importa, sarà il tecnico a deciderlo e io proverò a fare del mio meglio. Gioco contro la mia ex squadra? Sì, sarà una gara speciale per me. Ci stiamo preparando bene per affrontare un avversario importante».