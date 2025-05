Juventus, Causio suggerisce: «Bisogna lottare per il primo posto e serve un allenotore top»

Nell’edizione odierna di Tuttosport ha commentato la stagione della Juventus Franco Causio, ex calciatore dei bianconeri, tra le altre, oltre che campione del mondo nell’82.

BILANCI – «Per fare i bilanci e analizzare cosa non ha funzionato in questa stagione ci sarà tempo, adesso la Juventus deve fare una cosa sola: vincere contro Udinese e Venezia. Con sei punti sarà qualificazione Champions e quarto posto garantito. Due risultati che possono rappresentare la base da cui ripartire l’anno prossimo. Ovviamente con ambizioni e prospettive ben diverse da questa stagione».

QUARTO POSTO – «Dipende tutto dalla Juve. Devono vincere le loro gare e – se ciò accadrà – la qualificazione sarà centrata. Bisogna essere ottimisti per un futuro roseo, anzi bianconero…».

STAGIONE – «Inutile negare che le aspettative fossero ben diverse. Che qualcosa non sia andata per il verso giusto è sotto gli occhi di tutti e certificato dal cambio di allenatore in corsa. Thiago Motta non ha funzionato e ora Tudor sta provando a portare la squadra al traguardo minimo del quarto posto. Sono cinque anni che un top club come la Juve non lotta per la vittoria del campionato. Quando sei alla Juventus, tutto questo non è possibile. Bisogna lottare per il primo posto. Serve una sterzata e un top allenatore».