Juventus, Exor chiude alla pista saudita: Elkann ribadisce che il club non è in vendita

Cessione Juventus, Exor smentisce tutto: Elkann conferma la proprietà bianconera. Tutti gli ultimi aggiornamenti

Nel calcio contemporaneo le indiscrezioni corrono più veloci di un contropiede, soprattutto quando entrano in gioco ipotesi di cessioni societarie e capitali provenienti dal Medio Oriente. Ma da Torino, nelle ultime ore, è arrivata una risposta netta: la Juventus resta saldamente nelle mani della famiglia Agnelli-Elkann. A spegnere le voci di un possibile cambio di proprietà, circolate in mattinata, è stata la stessa proprietà, che ha ribadito con fermezza il ruolo centrale del club all’interno del proprio portafoglio. La notizia è riportata da Calcio e Finanza.

La voce: l’interesse saudita

Le indiscrezioni erano nate da un presunto interessamento di emissari sauditi per l’acquisizione della Juventus. Un’ipotesi che, in un panorama calcistico sempre più segnato dall’influenza dei fondi sovrani — dal PIF agli investimenti massicci della Saudi Pro League — aveva alimentato curiosità e timori. Si parlava di primi sondaggi per capire se la “Vecchia Signora” potesse essere messa sul mercato, vista la forza del suo brand a livello globale.

La smentita di Exor: «Nessuna trattativa»

La replica di Exor, la holding olandese della famiglia Agnelli-Elkann che controlla la maggioranza del club, è stata immediata e senza margini di interpretazione. Fonti interne hanno fatto sapere, con una comunicazione informale ma categorica, dell’«inesistenza di qualsivoglia trattativa riguardante la Juventus». Non solo: la smentita non si limita alla pista saudita, ma chiude la porta a qualsiasi ipotetico acquirente. Il messaggio è chiaro: la Juventus non è in vendita.

Continuità con Elkann

Questa presa di posizione rafforza ulteriormente il ruolo di John Elkann, che negli ultimi mesi ha intensificato il suo coinvolgimento diretto nella vita del club. I contatti frequenti con l’allenatore Luciano Spalletti dopo la vittoria contro la Roma ne sono un esempio. La proprietà non intende abbandonare la guida proprio ora che la squadra sembra aver ritrovato la rotta verso i vertici del calcio italiano ed europeo.

Per i tifosi, dunque, nessun cambio di scenario all’orizzonte: il futuro della Juventus resta saldamente ancorato alla tradizione italiana.

