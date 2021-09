Juventus, Cherubini: «Dopo l’addio di Ronaldo abbiamo pensato a questo»

Juventus, Cherubini: «Dopo l’addio di Cristiano Ronaldo abbiamo avuto un solo pensiero, che non era sostituirlo»

Il sito di Tuttosport ha riportato una parte dell’intervista realizzata a Federico Cherubini che uscirà domani sul giornale. Di seguito le dichiarazioni del dirigente nativo di Foligno sull’addio di Ronaldo e l’acquisto di Kean.

«Quando Ronaldo ci ha detto che voleva andare via abbiamo avuto un solo pensiero. E non era: esce Cristiano dobbiamo sostituirlo. Era: esce Cristiano, dobbiamo anticipare il futuro. Kean non è il sostituto di CR7, ma l’elemento di un piano per continuare a vincere, ma con un altro progetto»