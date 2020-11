Juventus, Chiellini contro il Coronavirus: «Vinciamo la partita»

Giorgio Chiellini scende in campo contro il Coronavirus: ecco il messaggio del capitano della Juventus sui social

«Ognuno di noi ha una grande responsabilità. Anche se preferisco marcare a uomo da domani si difende a zona, vinciamo la partita! Come in una squadra, solo dopo parleremo di come è andata».