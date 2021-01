Juventus, Chiesa: «È una finale. Dobbiamo fare tanto contro il Napoli»

Federico Chiesa, esterno bianconero, ha parlato a pochi minuti da Juventus Napoli di Supercoppa. Le sue parole

Ai microfoni di Juventus TV, Federico Chiesa ha presentato la sfida di Supercoppa contro il Napoli. Le sue parole.

«La Juve deve fare tanto. È una finale, il Napoli sta bene e gioca bene a calcio. Dobbiamo entrare in campo con determinazione, alla Juve è importante vincere trofei. Il Napoli sta bene, dobbiamo essere attenti e concentrati. È una finale, poi è un buon momento per il Napoli, sono bravi nel palleggio. Anche in fase difensiva dobbiamo stare concentrati al 150 percento».