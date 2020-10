Juventus, Chiesa: «Esordio in Champions da brividi»

Federico Chiesa ha parlato dopo il suo esordio in Champions League con la maglia della Juventus: le sue parole

Federico Chiesa, ai microfoni di JTV, ha parlato del suo esordio in Champions League con la maglia della Juve.

«Champions? Una sensazione veramente da brividi. Per me è stata la prima volta, ma i miei compagni mi hanno fatto subito capire che oggi bisognava solo vincere. Ci sono tanti senatori che ti fanno capire che qui ogni partita conta come una finale. Oggi ci prendiamo questi tre punti importantissimi».

