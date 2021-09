Juventus, Chiesa nella mani dei fisioterapisti: le ultime in vista del Milan

Federico Chiesa sta recuperando dal problema al flessore accusato in Nazionale: le ultime in vista del match contro il Milan

Federico Chiesa dovrebbe essere candidato a una maglia da titolare col Milan. Dopo aver saltato la partita col Napoli e non essere partito per la Svezia dopo il fastidio muscolare al flessore accusato in Nazionale, il numero 22 potrebbe rientrare domenica.

Affidato alle mani dei fisioterapisti e del preparatore Mario Feri, ha continuato la riabilitazione da solo alla Continassa. In casa Juventus ci sono segna di ottimismo sul rientro con i rossoneri, ma la scelta finale sarà di Allegri. Lo scrive Tuttosport.