Juventus Chiesa, oggi il test decisivo: il punto

Federico Chiesa e il test decisivo di oggi per capire a che punto è il suo recupero per tornare in campo con la Juventus.

Oggi alla Continassa ci sarà un test tra i giocatori della prima squadra e della Primavera che non hanno giocato nelle due partite di ieri. Il rientro dell’esterno dipenderà molto dalla sua condizione nel test. Lo scrive Tuttosport.