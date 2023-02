Juventus, Chinè fa paura: chiederà altri 20 punti per gli stipendi

Il Procuratore Federale Chinè è intenzionato ad usare il pugno duro nei confronti della Juventus per il filone stipendi

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Procuratore Federale Chinè chiederà ben 20 punti di penalizzazione per la Juventus per il filone stipendi, agenti e società partner.

Una richiesta che, se venisse accolta, farebbe scivolare i bianconeri all’ultimo posto in classifica ed in piena lotta per rimanere in Serie A. Ne sapremo di più verso il mese di marzo.