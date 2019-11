Juventus: come mai Sarri dà continuità a Khedira

Come mai Sarri sta facendo giocare molto Khedira. Nonostante le ultime deludenti prestazioni.

Nonostante le recenti difficoltà, Sarri sta dando tanta continuità a Khedira. Rispetto ai compagni, come mezzala il tedesco ha un senso dello smarcamento migliore. La Juventus fa un calcio di possesso con passaggi brevi e tanta densità centrale. In questo contesto tattico, Khedira si muove meglio, consentendo ai compagni vicino a lui di ruotare bene nella posizioni.

Bentancur e Can, oltre a essere più imprecisi con la palla, hanno più problemi nello smarcarsi e a fraseggiare sullo stretto. Un esempio nella slide sopra, azione che porta a un tiro: Khedira è bravo a inserirsi e a leggere lo spazio. Quando la Juventus si schiaccia dietro, vengono a galla i suoi problemi, e non c’è dubbio che oggi Khedira sia un punto debole, soprattutto nel coprire il campo in ampiezza. Evidentemente, per il momento Sarri ritiene che per il calcio che ha in mente dia più garanzie rispetto ai suoi compagni.