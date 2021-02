Juventus, Cristiano Ronaldo: «Ambiziosi e concentrati, puntiamo la finale»

Cristiano Ronaldo sprona la Juve con un discorso emozionante alla vigilia del Porto: le sue parole sulla Champions League

Attraverso i social, Cristiano Ronaldo ha spronato la Juventus verso la sfida di Champions League con il Porto. Le parole di CR7.

«È quasi come se da questo momento in poi partisse un’altra competizione e ognuno deve portare il suo gioco al massimo, perché ogni dettaglio può fare la differenza. Negli ultimi due anni siamo tornati a casa prima di quanto volessimo, ma continuiamo a puntare più in alto ogni stagione e quest’anno non fa eccezione. Domani abbiamo una partita molto importante contro una squadra forte e posso solo sperare che possa essere la prima di un lungo percorso fino alla finale. Rispetto l’avversario, ma abbiamo ambizione e concentrazione al 100 percento sui nostri obiettivi. Andiamo ragazzi, fino alla fine!».