Juventus Cristiano Ronaldo, contatti con un altro club: la situazione

In casa Juventus tiene ancora banco la situazione relativa alla permanenza o all’addio di Cristiano Ronaldo: ci sarebbero stati contatti con un altro club

Sky Sport, nell’edizione dedicata al calciomercato, ha inquadrato la situazione relativa a Cristiano Ronaldo. Ad oggi non ci sono segnali sulla volontà del portoghese di lasciare la Juventus: anzi, il 25 luglio è la data da cerchiare in rosso sul calendario per il suo ritorno a Torino post Euro 2020.

In caso di clamoroso addio, sarebbe il PSG l’unica possibilità di trasferimento: qualche contatto esplorativo c’è stato con il club francese, ma non si è andato oltre. La Juventus è ottimista che CR7 resterà a Torino anche nella prossima stagione.