Cristiano Ronaldo, l’ex mister: «Juventus, durerà così fino al 2020»

E’ il giorno di Cristiano Ronaldo alla Juventus, il suo ex tecnico al Manchester United Renè Meulensteen spende parola al miele per il portoghese

Oggi è il Cr7 day in casa Juventus: Cristiano Ronaldo entra in contatto con il mondo bianconero, pronto a vivere la sua prima avventura italiana. Chi lo conosce bene è Renè Meulensteen, collaboratore di sir Alex Ferguson al Manchester United, che lo ha ‘cresciuto’: «Un perfezionista. Mi diceva che voleva essere il migliore. Voleva sempre fare il goal perfetto, cercava sempre l’incrocio e non andava mai bene».

Continua Meulensteen ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, con il preparatore che all’Old Trafford curava il reparto attaccanti: «Non sarà un problema di forma fisica. Per me fino al 2020 avrà il livello altissimo attuale, poi vedremo. Di sicuro, Cristiano non è il tipo che accetta compromessi: appena vedrà che non è più al top, smetterà».