Juventus, Cristiano Ronaldo e Rabiot assenti alla ripresa: il motivo

La Juventus ha ripreso oggi gli allenamenti alla Continassa dopo il ritorno dalle vacanze natalizie: assenti Cristiano Ronaldo e Rabiot

La Juventus è tornata oggi alla Continassa dove ha ripreso gli allenamenti in vista della gara contro l’Udinese. I bianconeri hanno effettuato i primi tamponi e poi si sono dedicati al campo in maniera individuale come da protocollo FIGC.

Come riporta Sky Sport alla Continassa erano assenti Cristiano Ronaldo e Adrien Rabiot: il portoghese tornerà domani come il francese che ha chiesto un giorno in più di permesso.