Juventus, Cuadrado: «Fiorentina? Sono deluso. Partita da dimenticare»

Cuadrado espulso ieri nel primo tempo del match malamente perso dalla Juventus contro la Fiorentina: le sue parole

Juan Cuadrado è stato uno dei protagonisti in negativo ieri del crollo della Juventus all’Allianz Stadium contro la Fiorentina. Il colombiano è stato espulso nella prima parte di gara per un brutto fallo su Castrovilli.

Cuadrado ha mostrato tutta la sua delusione su Instagram: «Quando si è professionisti ci sono delle partite che si vorrebbero dimenticare e ieri è stata una di queste. Sono molto deluso per aver lasciato la squadra in dieci e per la sconfitta, però ho fede che il domani sarà migliore».