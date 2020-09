Juventus, Cuadrado supera l’esame di italiano

Juan Cuadrado ha superato l’esame di italiano per ottenere la cittadinanza

Juan Cuadrado ha svolto l’esame di italiano per ottenere la cittadinanza italiana e diventare quindi comunitario. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il colombiano della Juventus ha svolto l’esame in una sessione organizzata dall’Università di Siena in una sede direttamente a Torino.

Il terzino destro ha superato la prova, dimostrando di saper parlare senza problemi la lingua italiana, come prevede il livello minimo B1 del Quadro Comune Europeo di Rifermento per le Lingue.