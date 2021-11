Juventus, Danilo: «Domani farò gli esami, spero di tornare presto» – FOTO

Danilo ha parlato via social dopo l’infortunio rimediato ieri sera contro la Lazio. Il post del difensore della Juventus

Domani Danilo svolgerà gli esami medici per capire l’entità dell’infortunio che lo ha costretto ad uscire al 10′ di Lazio Juve.

Ad annunciarlo è stato lo stesso terzino brasiliano della Juve via Instagram: «Complimenti per la vittoria, 3 punti fondamentali! Grazie per tutti i messaggi di supporto che sto ricevendo da ieri. Domani farò tutti gli esami e ne sapremo di più! Spero di poter tornare presto».