Juventus, Danilo: «Ripartiamo da quanto visto nel primo tempo»

Danilo, difensore della Juve, ha rilasciato un’intervista a JTV dopo il pareggio contro il Milan. Le sue dichiarazioni

Ai microfoni di Juventus TV, Danilo ha parlato dopo Juve Milan.

ANALISI – «Dobbiamo essere calmi nelle valutazioni. Una cosa è il risultato, l’altra è il gioco che abbiamo espresso. Abbiamo fatto bene nel primo tempo, scegliendo bene i momenti di andare avanti. Nella ripresa siamo calati, e dobbiamo migliorarlo. Dobbiamo ripartire da quanto si è visto nei primi 45’».

ESSERE RIMONTATI – «Dipende da una condizione fisica o mentale? Secondo me da tutte e due. Più mentale forse, è tutto nella testa. Dobbiamo migliorare subito, imparare da questi episodi perché non abbiamo tanto tempo. C’è stata una buona partita della Juve ma la classifica non ci permette di pensare tanto».

COSA VUOLE DIMENTICARE E COSA SI TIENE STRETTO – «Serve più cattiveria nei momenti in cui ci pressano e in cui siamo più bassi. Dobbiamo stringere i denti e pensare che ogni palla può essere decisiva. Mi tengo il possesso, lo sviluppo, non lasciar ripartire il Milan».