Gonzalo Higuain e Cristiano Ronaldo in campo insieme, David Trezeguet non ha dubbi: ecco le parole dell’ex attaccante della Juventus

Lunga intervista rilasciata da David Trezeguet ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, con l’ex attaccante che ha fatto il punto della situazione in casa Juventus. A partire da Gigi Buffon e la sua nuova avventura al PSG: «Gigi ha fatto una scelta importante, ha la possibilità di conoscere un campionato straniero e saprà gestirlo. E’ andato in una squadra che spende molto e ha gli stessi obiettivi della Juve».

Non poteva mancare un giudizio sull’arrivo sempre più probabile di Cristiano Ronaldo alla Juventus (LEGGI ANCHE: CR7 alla Juve: ecco cosa manca per chiudere), con il presidente delle Juventus Legends che ha promosso il tandem con Gonzalo Higuain: «Io credo che i grandi giocatori possano sempre giocare insieme. Qui parliamo di due grandissimi che hanno già giocato insieme al Real Madrid. Io sono per la convivenza».