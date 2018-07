L’affare tra Juventus e Real Madrid prosegue ma non è ancora fatta. Cristiano Ronaldo alla Juve? Ecco gli ultimi problemi

Non è ancora chiusa e probabilmente bisognerà aspettare ancora ma la Juve, come è noto, è in forte pressing su Cristiano Ronaldo. Il giocatore ha già detto sì ai bianconero e questo è un ottimo punto di partenza. Cosa manca ancora per chiudere? Manca innanzitutto l’intesa tra Mendes e Florentino Perez sul prezzo d’uscita del calciatore portoghese: il procuratore è fiducioso ed è convinto di poter ottenere uno sconto sulla clausola da 1 miliardo, ed è convinto di chiudere a 100 milioni. La Juve è pronta anche a un ulteriore sforzo e potrebbe arrivare a 130-140 milioni ma naturalmente spera di chiudere con cifra tonda.

Jorge Mendes ha lanciato segnali inequivocabili a Perez e ha fatto intendere che è in arrivo un’offerta concreta da parte della Juventus. Il presidente però chiede al suo calciatore di uscire allo scoperto e di accettare le sue modalità d’addio: Perez, preoccupato dall’umore dei tifosi, vuole che sia il giocatore a prendersi le responsabilità dell’addio. CR7 inizialmente sembrava irremovibile ma grazie al lavoro di Mendes sta ammorbidendo la sua posizione, consapevole che sia quella la chiave per sbloccare definitivamente l’accordo. E la Juve attende, pronta a chiudere.