Motta Juve, attento Giuntoli: insidia dalla Premier per il tecnico

Thiago Motta è finito nel mirino di diversi club: la Juve, il Milan, Saputo spera di tenerlo a Bologna poi c’è l’insidia dalla Premier

L’insidia più pericolosa arriva dall’estero e guarda caso dalla Premier. Gli inglesi possono offrire ingaggi decisamente più allettanti oltre che campagne mercato non senza limiti ma dagli orizzonti decisamente più interessanti. In questo senso si deve registrare l’interesse del Chelsea, deluso e non poco da ciò che Pochettino è riuscito a combinare.

Il Bologna stesso, magari con un maxi rilancio del patron Saputo, spera di poter trattenere il proprio allenatore. Giuntoli e la Juve sembrano avanti alla corsa per Thiago Motta ma ora c’è anche l’inserimento del Milan non tanto convinto di Lopetegui. Lo scrive Tuttosport.