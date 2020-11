Matthijs de Ligt, difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Cagliari

RITORNO – «Sono molto contento per la mia prestazione di oggi e per quella della squadra. Sono stati tre mesi duri per me, ma ho lavorato tanto per tornare. Sono molto felice».

SERIE A – «Abbiamo molto potenziale per migliorare. Siamo al 70%: l’importante è lavorare sempre di più e in poco tempo saremo al 100%. Avere tante squadre che lottano per lo Scudetto è uno stimolo in più. Ci sono tante rivali, ad esempio il Milan che sta facendo bene, poi Lazio, Inter, Atalanta, Napoli. È un campionato duro ma siamo concentrati su di noi perché abbiamo una squadra forte per vincere lo Scudetto».