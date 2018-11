Juventus, De Sciglio: «Allegri mi trasmette fiducia e sicurezza»

De Sciglio, dopo essere stato fuori per infortunio, sta trovando nuovamente spazio: a Sky Sport ha parlato della fiducia nei suoi confronti

Dopo un inizio travagliato per via degli infortuni, Mattia De Sciglio sta nuovamente trovando spazio con la Juventus, dando ad Allegri la possibilità di ruotare gli uomini in difesa. Il terzino bianconero, ai microfoni di Sky Sport, ha dichiarato: «Mi sento un giocatore importante, così come lo siamo tutti all’interno di questa squadra. Le partite in una stagione sono tante e c’è bisogno dell’aiuto e del supporto di tutti i giocatori. Quindi spero di poter dare il mio contributo fino alla fine della stagione». De Sciglio è poi passato a parlare del suo rapporto con Allegri: «Il mister mi trasmette molta fiducia e molta sicurezza e per me questo è molto importante: in campo lo sento e questo vuole dire che quello che faccio viene apprezzato».