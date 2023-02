Juventus, deciso il futuro di Paredes;: tra riscatto e ritorno al PSG

La Juventus ha preso la sua decisione in merito a Leandro Paredes, centrocampista argentino in prestito dal PSG

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la Juventus avrebbe ormai preso una decisione sul futuro di Leandro Paredes.

Il centrocampista, arrivato in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro, non rimarrà in bianconero al termine della stagione. L’argentino ha infatti deluso in tutte le sue apparizioni con la maglia bianconera in Serie A.