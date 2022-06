Juventus, Del Piero: «I tifosi mi rivogliono? Fa piacere. Che emozione quella maglia»

L’ex capitano della Juventus Del Piero ha parlato del suo amore per i colori bianconeri e delle voci su un possibile ritorno in società

Alessandro Del Piero, storico ex capitano della Juventus, in una intervista a Tuttosport ha parlato del suo amore per i colori bianconeri.

EMOZIONI – «Le emozioni rimangono legate a quello che è successo con quella maglia. Riindossarla è sempre piacevole, il pensiero va a quello che hai passato insieme a quella maglia e sarà sicuramente emozionante. La prima volta che l’ho messa? Certo che me la ricordo».

I TIFOSI LO RIVOGLIONO – «Mi fa molto piacere, significa che il percorso fatto insieme è stato un bel percorso. Lo è stato sicuramente per me, ma credo anche per loro e… e fa sempre molto piacere».

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU JUVENTUS NEWS 24