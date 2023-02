Juventus, Di Maria svela: «Sono felice qui. E per il rinnovo...»

Angel Di Maria, esterno argentino della Juve, ha rilasciato un’intervista su quello che potrebbe essere il suo futuro

Intervistato da ESPN Argentina, durante la trasmissione Futbol 90, Angel Di Maria ha parlato di quello che potrebbe essere il suo futuro alla Juve.

FUTURO ALLA JUVE – «Non ho preferenze. Sono felice qui. Il club ha diversi problemi, negli ultimi tempi non si sta parlando molto del rinnovo. Non ho parlato con la Juve, né con altri club. Cerco di pensare solo a giocare e di dimostrare il mio valore in ogni partita, poi vedremo cosa accadrà».

