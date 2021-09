Juventus, dirigenza al fianco di Allegri: la posizione del club in questo momento complicato

La Juventus di Allegri non sta vivendo un grandissimo momento: la posizione del club rispetto all’allenatore

Emblematica l’immagine dell’allenamento di rifinitura della Juventus, in cui la dirigenza (Arrivabene, Nedved e Cherubini) è rimasta a bordocampo al fianco di Massimiliano Allegri osservando da vicino la seduta della squadra.

Come riportato da Tuttosport, questa fotografia sintetizza un concetto: in questo momento, nessuno è tranquillo ma nessuno sta andando in panico. La situazione richiede una repentina inversione di rotta sotto il profilo di performance e risultati, ma il timone è saldissimo nella direzione del progetto.