Juventus, dubbio operazione per Arthur: il brasiliano valuterà la tenuta della gamba

In casa Juventus si valuta la possibile operazione alla gamba destra di Arthur. Il brasiliano valuterà la tenuta dell’arto per evitare un intervento che gli farebbe saltare l’inizio di stagione

La calcificazione di Arthur continua a dare pensieri alla Juventus. L’intervento potrebbe diventare un’ipotesi se il brasiliano non tornerà quello di prima da un punto di vista fisico. In questo momento l’operazione non sembrerebbe un’opzione.

Arthur si aggregherà alla squadra la prossima settimana e verrà valutata la calcificazione. Il test sarà sarà rappresentato dalle amichevoli. Se la gamba soffrirà allora verrà pianificata l’operazione. Due mesi per il rientro. Lo scrive Tuttosport.