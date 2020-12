Paulo Dybala è tornato al gol in Serie A. Ecco le sue dichiarazioni dopo la vittoria contro il Genoa che da continuità ai bianconeri

Paulo Dybala è tornato al gol anche in Serie A. I bianconeri hanno trovato il terzo successo in una settimana e anche il numero 10 si è messo in luce al Ferraris. Ecco le parole dell’attaccante della Juventus a Sky Sport.

IL GOL – «Penso che per noi attaccanti segnare ci dà tanta fiducia, io ne avevo bisogno. Era da tante partite che non ero sereno per giocare, non ero io, sono uno a cui piace toccare tanto la palla. Questo mi mancava tantissimo, spero possa darmi fiducia per le prossime partite. L’anno scorso ho fatto un anno incredibile, quest’anno sembrava tutto il contrario. Guardavo mille cose, oggi forse non ho fatto una grande partita ma questo gol mi da tanto. Io sereno? Se le prossime partite non tocco un pallone diranno di no, se continuo a far gol diranno di sì».

PIRLO – «Abbraccio con Pirlo? Con il mister ho un bellissimo rapporto, lui già parla poco, avere questo dialogo è bello. Ha parlato molto bene di me, gli devo dare ancora tanto».

CONTRATTO – «La questione contratto? Si è parlato tanto, si dicono tante cose che non sono vere. Si dicono tante cose, il mio procuratore è stato a Torino per tanto tempo ma non è stato chiamato. Sii parla di cifre e cose del genere, ma non è vero. Così si mette la gente contro di me, io faccio poche interviste, quando mi lasciano parlare lo faccio e cerco sempre di dire la verità. Il mio futuro? Io amo la Juventus. Io l’ho sempre detto, non parlo mai ma quando dicono cose che non sono vere mi fanno arrabbiare, dicono queste cose perchè vogliono mettermi contro i tifosi».