Juventus, Dybala: «Se scherzassi con Allegri mi licenzierebbero»

Paulo Dybala e Matteo Berrettini si sono intervistati a vicenda sui canali ATP. Ecco le parole del numero 10 argentino e del tennista

Nel corso di un’intervista faccia a faccia sui canali ATP, Paulo Dybala e Matteo Berrettini hanno parlato di alcuni momenti della loro carriera e non solo. Ecco le loro parole riprese dal Corriere dello Sport.

ALLENATORE – Berrettini: «Ho quasi un rapporto padre-figlio con il mio allenatore. Scherziamo, lo registro mentre dorme, lo sveglio»

Dybala: «Se lo facessi ad Allegri mi licenzierebbero» e il tennista romano ha risposto: «Io lo pago, così posso farla franca, vedi?».

FEDERER – Berretini: «Personalmente, non ho mai nascosto di essere cresciuto idolatrando Roger. Mi è piaciuto il modo in cui ha fatto sembrare tutto facile, quasi come Ronaldinho»

Dybala – «Anche io, alcune volte per guardare le sue partite ho saltato le gare di calcio. Purtroppo non l’ho mai visto di persona, ma spero di poterlo fare».

