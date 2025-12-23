Juventus, clima di unità alla cena di Natale: Elkann elogia Spalletti e prepara un discorso per il club

Juventus, Elkann protagonista alla cena di Natale: soddisfazione per Spalletti e per il gruppo. Atteso un discorso importante

In un clima di forte coesione interna, la Juventus si ritroverà questa sera al J Museum per la tradizionale cena di Natale. L’appuntamento, che vedrà la presenza dei giocatori insieme alle loro famiglie, sarà un momento di unione tra tutte le componenti del club: dalla dirigenza — rappresentata da John Elkann, Damien Comolli e Giorgio Chiellini — allo staff tecnico guidato da Luciano Spalletti, considerato il “collante perfetto” del mondo bianconero. A riportarlo è Tuttosport.

Al centro della serata ci sarà il messaggio di appartenenza lanciato da John Elkann. Dopo le recenti indiscrezioni su possibili movimenti societari, in particolare l’interesse del gruppo Tether, l’Amministratore Delegato di Exor ribadirà una posizione netta e definitiva. Le parole già pronunciate in un videomessaggio prima della gara contro il Bologna risuoneranno ancora una volta: la Juventus, la sua storia e i suoi valori non sono in vendita. Un concetto rafforzato dai fatti: negli ultimi sei anni Exor ha investito quasi un miliardo di euro nel club, un sostegno concreto in un calcio italiano sempre più povero di risorse. Nonostante le aperture di Paolo Ardoino, che aveva manifestato la volontà di contribuire a un “cambiamento positivo”, la porta resta chiusa.

Accanto alla solidità societaria, Elkann sottolineerà anche l’importanza della continuità tecnica. L’AD di Exor è pienamente soddisfatto del lavoro di Luciano Spalletti, considerato il punto fermo su cui costruire il futuro, con l’auspicio di proseguire insieme ben oltre la scadenza di giugno. “Famiglia” sarà il filo conduttore della serata, un valore che unisce ogni componente dell’universo bianconero e che trova nella presenza costante della proprietà la sua espressione più forte.

