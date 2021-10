Juventus, Evra: «Allegri non sarebbe mai dovuto andar via. Ronaldo capro espiatorio»

L’ex difensore bianconero Patrice Evra ha parlato di tante tematiche riguardanti il mondo della Juventus

Patrice Evra, ex difensore della Juventus, in una intervista a La Repubblica ha parlato di tante tematiche del mondo bianconero.

RITORNO ALLEGRI ALLA JUVE – «Come ho detto ad Agnelli, Allegri non sarebbe mai dovuto andar via nel 2019 per la passione e l’amore che nutre per la Juve, nonostante l’odio iniziale di molti tifosi. Allegri è un vero “gobbo”. Poi certo, tornare non è mai facile. Gli ho detto: “Devi riadattarti anche tu, soprattutto ai giocatori più giovani. Non essere troppo duro con loro».

ADDIO ALLA JUVE – «Dopo gli europei 2016, Allegri mi fa: “Patrice, non devi giocare tutte le partite, giocherai i big match”. Ma pure a Ferguson dissi: “Boss, se mi riposo, muoio”. Chiellini ancora oggi è arrabbiato con me. “Pat, ma perché ci fai questo?”. Per Giorgio avrei dovuto giocare nella Juve a vita. Ma io devo sempre avere passione e impegno al 100%».

AMORE PER LA JUVE – «Perché la Vecchia Signora è nel mio Dna, come lo United. Ti innamori di lei, della sua storia, dell’etica del lavoro, della mentalità vincente. Di tutto».

ADDIO RONALDO ALLA JUVE – «Cristiano ha bisogno di amore e rispetto. Invece, alla Juve stava diventando il capro espiatorio. Le critiche in Italia a Ronaldo sono state ridicole e un po’ ipocrite. Un altro errore è stato quando Allegri ha detto in conferenza: “Cristiano non giocherà tutte le partite”. Non c’è bisogno di dire certe cose in pubblico. In ogni caso, l’unico vero amore di Cristiano è il Manchester United. Perché a Manchester nessuno si permetterebbe di criticarlo. La Juve avrebbe dovuto capire che Cristiano esige amore e rispetto. Quando li riceve, Cristiano dà la vita per te».

