Juventus, filtrano buone notizie sulle condizioni di Kalulu: il giocatore potrebbe recuperare per quella partita

Il giocatore bianconero potrebbe recuperare in vista della partita contro il Verona: tutti i dettagli sulle condizioni del difensore francese

Filtrano importanti novità sulle condizioni di Pierre Kalulu che sembra aver recuperato dall’infortunio e potrebbe potrebbe essere già convocato per la sfida di domani tra la Juventus e l’Hellas Verona. Il francese si è allenato con i compagni nella giornata di ieri e Thiago Motta potrà convocarlo per il match di domani.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il difensore bianconero, ai box da fine gennaio, punta ad esserci già per la sfida di Serie A contro l’Hellas. E’ difficile da ipotizzare se Thiago Motta lo farà scendere in campo o se si aspetterà la sfida contro l’Atalanta per rivederlo in campo