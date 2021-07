Juventus: Frabotta tra Genoa e Atalanta, ma occhio alla scelta di Allegri...

Frabotta conteso da Genoa e Atalanta in Serie A: Allegri, però, vuole prima valutarlo in ritiro. Le ultime notizie

Dopo il Genoa, anche l’Atalanta di Gasperini ha messo nel mirino Gianluca Frabotta. Il giovane terzino bianconero potrebbe così lasciare Torino in estate per una nuova avventura in Serie A.

Secondo l’edizione genovese de La Repubblica, però, la Juve e Allegri starebbero pensando di valutarlo comunque in ritiro prima di lasciarlo partire. Decisive saranno dunque le prossime settimane per definire il futuro di Frabotta.