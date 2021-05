Juventus, futuro Paratici: la posizione di Agnelli e John Elkann sul dirigente

Giorni caldi per il futuro di Fabio Paratici alla Juventus: la posizione di Andrea Agnelli e John Elkann

Secondo quanto riportato da Tuttosport, sono giorni caldi per il futuro di Fabio Paratici alla Juve, sempre molto chiacchierato ma non da chi, in questo caso, ha l’unica parola che conta: Andrea Agnelli e John Elkann. Dai vertici non trapela nulla al momento: dalla base molte parole, sussurri e scenari…

Paratici vive il tutto con serenità: concentra le energie mentali sulle ultime speranze di salvare la stagione e conduce le trattative della prossima campagna acquisti. Le possibilità che lasci la Juventus, spiega il quotidiano, esistono: lo scenario più probabile nel caso dovesse lasciare sarebbe la promozione di Federico Cherubini a capo dell’area calcio.