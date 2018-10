Juric sfida la Juventus: «Possiamo farle male»

Ivan Juric è carico per il ritorno in panchina al Genoa: ecco le sue parole alla vigilia della sfida contro la Juventus

Ivan Juric è pronto per una nuova avventura sulla panchina del Genoa. Sostituto dell’esonerato Ballardini, il tecnico croato farà il suo esordio domani contro la Juventus, ecco le sue parole in conferenza stampa: «E’ una squadra forte, non solo in Italia ma anche in Europa: sta giocando un bel calcio ed è in un grande momento. La squadra è stata sempre forte, i giocatori che arrivano acquisiscono una nuova mentalità: mi incuriosisce come chi arriva alla Juventus migliora dopo un periodo sottotono». L’ex Crotone ha poi parlato del lavoro svolto in settimana: «Ho lavorato con meno calciatori, impegnati con le Nazionali, ma abbiamo lavorato bene: abbiamo cercato di fare le cose che piacciono a noi».

Juric ha poi parlato dello schema di gioco che utilizzerà: «I moduli contano poco, ciò che conta è come si vede il gioco in campo: cercheremo di portare in campo ciò che penso, ho tanti attaccanti bravi. Marchetti o Radu in porta? Non ho ancora deciso». Tecnico soddisfatto dell’atteggiamento della squadra: «Ho trovato grande disponibilità al lavoro dai calciatori, si può fare bene e questo mi soddisfa. Possibilità di fare punti? Ce ne sono sempre, sono convinto che possiamo fare bene: possiamo fargli male, ma quando giochi contro una grande squadra dipende da loro». Infine, una battuta sulle condizioni di Lisandro Lopez: «Aveva problemi da prima del mio arrivo, ha iniziato ad allenarsi per la prima volta con me: può essere un calciatore importante».