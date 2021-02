Juventus, Georgina: «Ho imparato molto da Cristiano. Le sconfitte? Mi ha sorpreso»

Georgina Rodriguez ha parlato del suo rapporto con Cristiano Ronaldo

Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, si è raccontata in una lunga intervista a SportWeek parlando del suo rapporto con il fuoriclasse della Juventus.

ALLENAMENTO – «Condividiamo la palestra…perché ne abbiamo solo una in casa! Ho imparato molto da lui. Mi aiuta, insegna e motiva. Alla fine sei il riflesso di ciò che vedi… E io vedo lui. Quindi, anche se ero già una donna sana e sportiva, oggi e ogni giorno grazie a lui sto ancora meglio. All’inizio avevo vergogna ad allenarmi vicino a lui, è pur sempre Cristiano Ronaldo. Ma poi tutto è cambiato. Lui è la mia ispirazione e il mio grande amore».

POST SCONFITTE – «Cristiano è così maturo… Ovviamente se una partita non è andata bene non è un raggio di sole (come è evidente), ma sa che il calcio è così, a volte si vince e a volte si perde. Devi accettarlo e cercare sempre di migliorare. Ha una mente, uno spirito e un corpo… Mi a completamente sorpresa, conquistata. E’ autocritico, responsabile e ama ciò che fa. Il mix perfetto».