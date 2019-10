Juventus già al lavoro per preparare il derby. La situazione degli infortunati

Juventus a lavoro per preparare il derby di sabato sera contro il Torino. Sarri sorride: Higuain torna regolarmente in gruppo

Dopo la vittoria allo scadere di ieri contro il Genoa è già tempo, per la Juventus, di proiettare la testa al derby di sabato sera contro il Torino. Bianconeri subito in campo e con indicazioni importanti riguardo gli infortunati.

Come si apprende dal sito ufficiale della società, Higuain ha lavorato regolarmente in gruppo e per cui è agibile per la sfida. Al contrario Pjanic si è ancora allenato in maniera differenziata.