Juventus, Giuntoli a DAZN: «Siamo convinti che i nuovi riusciranno a far vedere le loro qualità. Contestazione? Vi dico come la penso...»

Il ds bianconero Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di DAZN prima di Juventus – Hellas Verona. Le parole

Il direttore sportivo bianconero Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Juventus – Hellas Verona. A seguire le sue parole.

PAROLE – «La prestazione contro l’Empoli è stata inaccettabile ma veniamo da quattro vittorie in campionato, abbiamo subito tanti infortuni ma in questo momento non è corretto attaccarsi agli alibi. Dobbiamo continuare la nostra striscia positiva e conquistare il posto in Champions League».

NUOVI ARRIVATI – «Quando cambi tanto è ovvio che c’è qualcuno che riesce ad esprimere il suo potenziale e qualcuno un po’ meno. Siamo convinti che tutti riusciranno a far vedere le loro qualità, siamo sulla strada giusta ed è una squadra ancora in formazione colpita da infortuni, siamo convinti di Thiago Motta».

SUI TIFOSI – «Siamo delusi come loro, i tifosi sono liberi di esprimersi. Noi in campo dobbiamo cercare di continuare a vincere e far tornare l’entusiasmo e centrare il nostro obiettivo. Siamo convinti che ci aiuteranno».