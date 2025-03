Juventus, Giuntoli a Sky: «Siamo molto dispiaciuti come i nostri tifosi. Sugli acquisti vi dico questo»

Il ds bianconero Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima di Juventus – Hellas Verona. Le parole

MOMENTO – «Intanto siamo molto dispiaciuti come i nostri tifosi, arrabbiati, perché veniamo da una prestazione che non si poteva fare, uscire così contro l’Empoli in Coppa Italia. Dobbiamo semplicemente riprendere il nostro cammino che abbiamo lasciato in campionato. Veniamo da quattro vittorie e dobbiamo cercare di dare continuità».

COME USCIRNE – «I ragazzi sanno di non aver fatto una grandissima prestazione. Dobbiamo riprendere la via giusta delle vittorie che in campionato hanno spesso fatto vedere. Dobbiamo ritornare verso i nostri obiettivi».

CONTESTAZIONE – «I tifosi hanno dimostrato disappunto, sono arrabbiati come lo siamo noi. L’atteggiamento che avranno dipenderà dalla nostra voglia e determinazione di vincere».

MANCANO CARATTERE E FAME? – «Onestamente, quando cambi tanto dall’inizio dell’anno e fai una squadra così giovane ci aspettavamo di avere alti e bassi. Ci sono stati continui infortuni, due o tre di questi condizionanti ed in alcune partite senza ricambi non siamo riusciti a far bene. Convinti che la strada intrapresa ci darà delle soddisfazioni».

BILANCIO – «Il punto per gli acquisti fatti va fatto alla fine dell’anno. Mancano 12 partite, qualcuno che è arrivato ha dimostrato il proprio valore e qualcun altro non è ancora riuscito come in passato. Siamo convinti che riusciranno ad essere da Juventus».